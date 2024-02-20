Ходорковский опять грабит Россию: отберет ли Запад $50 млрд по делу ЮКОСа

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа. В постановлении говорится, что Россия должна заплатить бывшим акционерам компании более $50 млрд. Юристы не исключают возможности передачи этих денег на помощь Киеву. При этом политологи предполагают, что истцы в обмен на финансовые претензии могут предложить Москве пересмотреть приговоры некоторым россиянам, осужденным за совершение различных преступлений. Подробнее о том, что будет с этими деньгами, — в материале NEWS.ru.

Какое решение принял апелляционный суд в Гааге

Апелляционный суд Амстердама 20 февраля вынес решение в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в споре с Российской Федерацией. Суд посчитал, что довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не способен отменить решение, которым палата присудила бывшим акционерам $50 млрд компенсации, следует из опубликованного решения суда.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано проигравшей стороной в Верховном суде Нидерландов. Специалисты голландской юридической фирмы De Brauw Blackstone Westbroek, представлявшие интересы бывших акционеров ЮКОСа в споре, оценивали, что от решения апелляционного суда до решения Верховного суда Нидерландов может пройти 1,5–2 года.

Фото: icj-cij.org Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа

Как шли судебные разбирательства по делу о компенсации акционерам ЮКОСа

В 2014 году Международный арбитражный трибунал в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд компенсации со стороны России за экспроприацию нефтяной компании государством. Истцы — связанные с бывшими акционерами ЮКОСа компании Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — обвиняли Россию в нарушении положения Энергетической хартии о защите инвесторов от пристрастного судопроизводства и дискриминации. Спустя два года окружной суд Гааги отменил это постановление. Однако в 2020 году апелляционный суд восстановил право акционеров на компенсацию.

Но на этом разбирательство не закончилось. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил постановление от 2014 года, по которому Россия должна была выплатить истцам компенсацию. Нидерландский суд удовлетворил жалобу России по одному пункту — о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. И вот наконец сегодня Апелляционный суд Амстердама рассмотрел решение, касающееся именно этого пункта.

Сколько накопилось денег за время судебных заседаний и кто их должен получить

Бывший основной владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2005 году, находясь под арестом, передал свои доли в крупнейшем акционере нефтяной компании GML партнеру Леониду Невзлину (также внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поэтому формально Ходорковский не смог бы рассчитывать на получение каких-либо денег по суду.

Фото: Nixen Turul/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Невзлин еще в 2020 году заявлял, что бывшие акционеры ЮКОСа хотят возобновить кампанию по аресту российских государственных активов

Невзлин еще в 2020 году заявлял, что бывшие акционеры ЮКОСа хотят возобновить кампанию по аресту российских государственных активов. По его словам, они намерены добиваться ареста и изъятия больше $50 млрд, принадлежащих РФ.

На начало 2020 года у России накопился долг почти в $55 млрд. Дело в том, что по судебному решению 2015 года на долг России начислялись сложные проценты по ставке 1,77% годовых. Таким образом к 18 февраля 2020 года суммарный штрафной процент составил более $4,6 млрд. Официальных данных о накопившихся на данный момент штрафах пока нет.

Окончательно ли решение апелляционного суда по ЮКОСу

Апелляционный суд — не последняя инстанция, после него идет кассационная инстанция и Верховный суд Нидерландов, которые могут отменить это решение, рассказал NEWS.ru адвокат Александр Зорин.

«Апелляционный суд не рассмотрел довод России о том, что бывшие истцы совершили процессуальное мошенничество. Инициаторы иска прикрылись тем, что они якобы иностранные инвесторы. Однако за ними на самом деле стоят российские граждане, которые были объявлены в РФ преступниками. Они создали ЮКОС не для зарабатывания денег, а для захвата стратегических активов России, перевода их в денежную форму и вывода за границу через подставные офшорные компании-пустышки. Этот момент процессуального мошенничества апелляционный суд не рассмотрел. Это предстоит сделать», — заявил Зорин.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Теперь от России требуют выплатить $50 млрд

По его словам, теперь Москва также имеет право обратиться в Верховный суд королевства с заявлением, что ее аргумент был не так истолкован.

«Если истцы проиграют уже в Верховном суде Нидерландов, то у них есть возможность еще раз подать иск, потому что в данном случае нет никакого срока давности. Они могут потребовать пересмотра дела, инициировав это разбирательство вновь», — объяснил NEWS.ru адвокат.

Однако надо учитывать, что Нидерланды — недружественная для РФ страна.

«Решение суда, которое выносили иностранные арбитры, было полностью политизированным. Даже звучали заявления о том, что Москва ввела налоги с целью обанкротить ЮКОС, то есть абсолютно неконституционное с точки зрения нашего основного закона решение. Ведь правительства вправе вводить законно обоснованные налоги, а все лица обязаны их выплачивать. Это легальное действие правительства», — объяснил адвокат Зорин.

Какие именно активы могут изъять у России

Главное во всей этой истории — не судебное решение, а вопрос его исполнения, заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. По его словам, непонятно, какие активы будут изымать у России в случае принятия решения в пользу ЮКОСа.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press Юристы говорят, что Апелляционный суд еще не последняя инстанция, после него идут кассационная инстанция и Верховный суд Нидерландов, которые могут отменить это решение

«Активы российской стороны, которые были более-менее ликвидны, уже находятся под арестом в рамках санкций после февраля 2022 года. В СМИ озвучивались какие-то ноу-хау, якобы можно обратить взыскание на активы РФ, которые в рамках санкций еще не были арестованы. Но такое решение должно быть основательно аргументировано, а это небыстрый процесс, требующий отдельного судебного разбирательства», — завил Салин в беседе с NEWS.ru.

Могут ли использовать изъятые активы для помощи Украине

В западных странах давно обсуждается вопрос передачи заблокированных из-за западных санкций российских активов Украине. В Москве уже назвали попытку использовать замороженные российские активы и прибыль от их размещения на восстановление Украины «открытым воровством». Тем не менее западные страны пока не могут найти легальный способ вызволения средств. Политологи утверждают, что изъятые в рамках дела по ЮКОСу активы могут быть как раз направлены на помощь Киеву.

«Поскольку сами истцы не связаны с государством, они могут на основании судебного решения пожертвовать, подарить средства в пользу, например, какого-нибудь нового фонда помощи Украине, который создает Евросоюз, или отдельного своего некоммерческого фонда. Мы знаем, что у нас заморожено $300 млрд в определенных инструментах. Их через такую схему могут передать Украине», — пояснил адвокат Зорин в беседе с NEWS.ru.

По мнению же Салина, использование этих активов для помощи Украине не представляется возможным.

«Идет конкуренция — активы одни и те же, юридические основания для их взыскания разные. Нужно будет обосновать с точки зрения закона, что эти деньги можно изымать», — сказал Салин.

Фото: Petty Officer 2nd Class Aaron La/Keystone Press Agency/Global Look Pres При этом политологи предупреждают, что главное во всей этой истории — не судебное решение, а вопрос его исполнения

На какую сделку могут согласиться истцы

Адвокат Зорин считает, что истцы по делу ЮКОСа и их западные партнеры могут пойти на обмен финансовых претензий к России на политические уступки. По его словам, возможен пересмотр приговоров россиян, осужденных за совершение различных преступлений, например, Алексея Пичугина, Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Этот вопрос находится в компетенции специальных служб. Предполагаю, что такая схема вполне возможна, как и передача активов какому-то специальному фонду», — заявил Зорин в беседе с NEWS.ru.

Как отреагировали в Москве на решение суда по ЮКОСу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал решение суда в Амстердаме русофобским и ненавистническим. По его словам, европейские суды руководствуются не правом, а политическими соображениями.

«ЮКОС — компания непорядочных людей, которые мало того что ограбили Россию, так хотят получить от нее еще что-то. Но не получится. Ни у кого не должно возникать сомнений, что Москва ничего не выплатит ни Ходорковскому, ни его компании», — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.

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