Ходаковский рассказал, почему на Украине случился Евромайдан Ходаковский: причиной Евромайдана 10 лет назад стала «больная власть» в Киеве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

10 лет назад накануне Евромайдана приближенные к власти в Киеве боялись потерять свои должности и заботились лишь о личной выгоде, написал в Telegram замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в преддверии годовщины ноябрьских событий в украинской столице. По его мнению, определяющим было именно состояние власти.

Власть на Украине накануне майдана была больной. Все, кто был посажен в ключевые кресла, страдали только об одном — о личной выгоде. Они не считали свое положение устойчивым, потому стремились выжать из него по максимуму, пока их не сместили другие. Ситуация дошла до того, что начались заигрывания с Западом в угоду бизнес-интересам с полным пренебрежением к тому, как это отразится на стране, — написал он.

Ранее жители Выборга выступили против съемок фильма про Евромайдан, которые проходят на центральной площади города. По мнению горожан, авторы киноленты выбрали неподходящее время для съемок с учетом проведения российской армией специальной военной операции. Люди назвали эту идею «кощунственной». Кроме того, недовольство у местных жителей вызывают флаги Украины, развернутые на площади, а также баррикады из шин, установленные в качестве декораций.