«Это кощунство»: в Выборге выступили против съемок фильма о Евромайдане Жители Выборга выразили недовольство съемками фильма о Евромайдане в городе

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Площадь Выборга

Жители Выборга выступили против съемок фильма про Евромайдан, которые проходят на центральной площади города, сообщает Lenta.ru. По мнению горожан, авторы киноленты выбрали неподходящее время для съемок с учетом проведения российской армией специальной военной операции. Кроме того, недовольство у местных жителей вызывают флаги Украины, развернутые на площади, а также баррикады из шин, установленные в качестве декораций.

Время сейчас не то. И еще это кощунство — снимать такого рода фильм на Красной площади (главная площадь Выборга. — NEWS.ru), — рассказал местный житель Руслан.

Горожане также отмечают, что из-за съемок фильма в Выборге начали образовываться пробки. При этом в местных СМИ практически нет информации о проводимых съемочной группой мероприятиях. Отмечается, что некоторые из жителей Выборга звонили в полицию и жаловались на украинские флаги, не зная о съемках.

В ноябре 2022 года администрация Твери отменила съемки фильма о спецоперации после негативной реакции местных жителей на военную технику с украинской символикой. Она появилась на улицах города в рамках съемочного процесса. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал это решение и заявил, что при выдаче разрешения на съемки необходимо проверять сценарий.