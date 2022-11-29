В Твери отменили съемку фильма про СВО после инцидента с флагами Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Администрация Твери отменила съемки фильма о спецоперации после реакции жителей на инцидент, когда военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съемочного процесса, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее в соцсетях появилось видео, которое вызвало общественный резонанс. Очевидцы запечатлели движение колонны военной техники с украинскими флагами, передает ТАСС.

Администрацией Твери принято постановление об отмене съемок в городе художественного фильма с использованием военной техники с иностранной символикой и флагами. Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей, — говорится в сообщении.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал это решение правильным. Он отметил, что при принятии таких решений надо «не просто подписывать документы на разрешение, но и предварительно смотреть сценарий и обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать».

26 ноября жители Твери сняли на видео бронетехнику, над которой развеваются украинские флаги. По информации горожан, боевые машины пехоты (БМП) с желто-голубыми флагами проехались по центру города в сопровождении конвоя полиции. Позже местные власти объяснили, что в городе проходят съемки фильма про военную операцию на Украине под названием «Музыкант». Однако после комментариев властей скандал вокруг ситуации так и не утих.