Жители Твери заметили бронетехнику с флагами Украины в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Твери сняли на видео бронетехнику, над которой развеваются украинские флаги. По информации горожан, боевые машины пехоты (БМП) с желто-голубыми флагами проехались по центру города в сопровождении конвоя полиции. Как оказалось, в городе проходят съемки фильма про военную операцию на Украине под названием «Музыкант».

Это чего это такое происходит-то у нас? <...> Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией, но у меня немножко ощущение сюрреализма, — произнес автор видео.

Власти Твери в разговоре с «Подъемом» сообщили о перекрытии улиц центрального района из-за съемок фильма про СВО на Украине.

В Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма под рабочим названием «Музыкант» о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники. В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам, — сообщили в тверской администрации.

В соцсетях также появилось объявление о наборе массовки среди местных жителей на роли «прохожих и террористов».

Ранее в столичном районе Измайлово на территории царской усадьбы в городке Баумана прошел исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны. Громкие звуки выстрелов и взрывов в парке напугали жителей близлежащих домов. Пользователи соцсетей признались, что на фоне последних событий почувствовали настоящую угрозу из-за шума.