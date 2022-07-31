В Германии заявили, что Путин выведет из строя экономику ЕС Handelsblatt: Россия выведет из строя экономику ЕС

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Россия в ближайшие месяцы полностью выведет экономику Евросоюза из строя, пишет газета Handelsblatt. Так, согласно неутешительным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономике Германии грозит снижение почти на один процент, отмечают авторы статьи.

В своем прогнозе Евросоюз уже признал, что именно [президент России Владимир] Путин выведет экономику ЕС из строя в ближайшие месяцы. МВФ пересмотрел майский прогноз экономического роста Германии в сторону понижения на значительные 0,8 процентных пункта, — говорится в публикации.

Отмечается, что Bundesbank (Немецкий федеральный банк) также настроен очень пессимистично.

Ранее лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа призвал отменить санкции, так как «они ведут к самоубийству ЕС». По его словам, если рестрикции против РФ не отозвать, Европа погрузится в крупнейший финансовый кризис в истории.

Также обозреватель Саймон Дженкинс в статье для The Guardian отмечал, что экономические санкции против России не возымели действия, а Путин лишь становится сильнее.