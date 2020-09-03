Грузия отрицает разработку «Новичка» близ Тбилиси

https://static.news.ru/photo/767758c2-ee08-11ea-8c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Lesser/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители грузинских властей отрицают разработку химического вещества «Новичок» в исследовательском центре имени Ричарда Лугара, расположенном недалеко от Тбилиси.

Было сделано заявление, что оказывается, смертельное вещество A234 разрабатывается в лаборатории Лугара, что является глупостью и абсурдом. В то, что данный препарат имеет какую-то связь с лабораторией Лугара, никто не поверит, — заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не производит химические вещества группы «Новичок», но лаборатории по его созданию есть в США и Грузии.

Биолаборатория имени Ричарда Лугара была построена в 2011 году в пригороде Тбилиси. Москва считает, что объект используется в интересах Пентагона для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

2 сентября правительство Германии заявило, что 44-летний Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исследование было произведено институтом бундесвера, который имеет сертификацию Организации по запрещению химического оружия.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. В самолёте он потерял сознание. Борт приземлился в Омске. Врачи стабилизировали состояние Навального после этого оппозиционера перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charite. Он находится в коме.

NEWS.ru писал, что один из создателей «Новичка» Леонид Ринк усомнился в отравлении Навального этим веществом. Он подчеркнул, что «Новичок» создан для уничтожения целой воинской части, а не одного человека.