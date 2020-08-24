Грета Тунберг возвращается в школу после перерыва в год

https://static.news.ru/photo/7214d02e-dfe6-11e9-b157-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: WixtrA–M Peter/Aftonbladet/Tt/Xinhua/Global Look Press

17-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг сообщила, что возвращается в школу. Она не посещала учебное заведение в течение года.

Об этом она сообщила в Twitter.

Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу, — написала она.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

В 2018 году Тунберг по пятницам вместо школы начала приходить к парламенту Швеции и требовать усиления мер борьбы с климатическими изменениями. В результате эта акция переросла в движение забастовок «Пятницы для будущего» (Fridays For Future).

В июне 2019 года она заявила, что целый год после 9-го класса не будет ходить в школу, так как хочет посвятить время активизму. Тогда она говорила о планах выступить на саммите ООН по климату, что и сделала, получив после этого мировую известность.

Как писал NEWS.ru, ранее Грета Тунберг предположила, что заразилась коронавирусом COVID-19 во время поездки по Центральной Европе и, вероятно, уже переболела. Она сообщила о кашле, слабости, ознобе и других симптомах COVID-19, которые заметила по возвращении домой. Активистка посетовала, что не смогла пройти тестирование в Швеции, где проверяют лишь тяжело заболевших. По её словам, болезнь прошла легче гриппа. Девушка провела на самоизоляции две последние недели. Она призвала молодых людей, которые могут оказаться носителями вируса, соблюдать правила гигиены и думать о здоровье окружающих.