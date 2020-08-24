Грета Тунберг возвращается в школу после перерыва в год

В 2018 году Тунберг по пятницам вместо школы начала приходить к парламенту Швеции и требовать усиления мер борьбы с климатическими изменениями. В результате эта акция переросла в движение забастовок «Пятницы для будущего» (Fridays For Future).
В июне 2019 года она заявила, что целый год после 9-го класса не будет ходить в школу, так как хочет посвятить время активизму. Тогда она говорила о планах выступить на саммите ООН по климату, что и сделала, получив после этого мировую известность.
Как писал NEWS.ru, ранее Грета Тунберг предположила, что заразилась коронавирусом COVID-19 во время поездки по Центральной Европе и, вероятно, уже переболела. Она сообщила о кашле, слабости, ознобе и других симптомах COVID-19, которые заметила по возвращении домой. Активистка посетовала, что не смогла пройти тестирование в Швеции, где проверяют лишь тяжело заболевших. По её словам, болезнь прошла легче гриппа. Девушка провела на самоизоляции две последние недели. Она призвала молодых людей, которые могут оказаться носителями вируса, соблюдать правила гигиены и думать о здоровье окружающих.