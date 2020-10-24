Греция планирует обновить или подписать новое военное соглашение с США

https://static.news.ru/photo/442f493c-16e0-11eb-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греция собирается расширить оборонное соглашение с Соединёнными Штатами Америки или заключить новое, заявил глава МИД республики Никос Дендиас во время выступления в парламенте.



В октябре 2019 года Афины и Вашингтон подписали скорректированный договор о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA). Документ предполагает расширение американской базы Суда, предоставление Белому дому инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с европейской страной задействовать любые армейские объекты на её территории. До этого у США была лишь одна база — Суда на Крите, пишет РИА Новости. Кроме того, НАТО планирует создать новый космический центр Альянса на авиабазе Рамштайн в Германии.

Накануне стало известно, что российское оружие становится главным инструментом устрашения в спорах между Турцией и Грецией. Греческие ресурсы сообщили о готовности Афин организовать первые за семь лет учебные стрельбы из российских расчётов ЗРС С-300, которые находятся на острове Крит. Подобную задумку называют ответом на расширение Турцией зоны поисково-спасательных работ в Средиземном море, однако в действительности таким образом греки могут реагировать на недавние стрельбы ЗРС С-400, которые произвела турецкая сторона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите. Это будет второй случай использования этого оружия. Оно появилось на острове 22 года назад.