Главой МИД Франции назначен муж нового премьер-министра BFM: новым главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Стефан Сежурне

Лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне назначен новым главой Министерства иностранных дел Франции, сменив на этом посту Катрин Колонну, сообщил телеканала BFMTV. Отмечается, что Сежурне открыто признается в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и находится в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Новый глава французского МИД родился 26 марта 1985 года в Версале. Он начал свою политическую карьеру в 2014 году, когда он был назначен советником на тот момент министра экономики Эммануэля Макрона. После победы Макрона на выборах президента в 2017 году Сежурне стал его политическим советником.

С 2019 года является депутатом Европарламента и возглавляет политическую группу Renew Europe. С сентября 2022 года Сежурне стал лидером партии президента Франции «Возрождение».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о деградации Франции в связи с назначением Атталя премьер-министром. Парламентарий добавил, что ему жаль французский народ за это кадровое решение.

Атталь сменил на посту премьер-министра Франции Элизабет Борн и стал самым молодым главой правительства в истории Пятой республики. В последние пять месяцев он занимал должность министра образования Франции. До этого Атталь работал на должностях официального представителя французского правительства.