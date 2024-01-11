Лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне назначен новым главой Министерства иностранных дел Франции, сменив на этом посту Катрин Колонну, сообщил телеканала BFMTV. Отмечается, что Сежурне открыто признается в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и находится в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.
Новый глава французского МИД родился 26 марта 1985 года в Версале. Он начал свою политическую карьеру в 2014 году, когда он был назначен советником на тот момент министра экономики Эммануэля Макрона. После победы Макрона на выборах президента в 2017 году Сежурне стал его политическим советником.
С 2019 года является депутатом Европарламента и возглавляет политическую группу Renew Europe. С сентября 2022 года Сежурне стал лидером партии президента Франции «Возрождение».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о деградации Франции в связи с назначением Атталя премьер-министром. Парламентарий добавил, что ему жаль французский народ за это кадровое решение.
Атталь сменил на посту премьер-министра Франции Элизабет Борн и стал самым молодым главой правительства в истории Пятой республики. В последние пять месяцев он занимал должность министра образования Франции. До этого Атталь работал на должностях официального представителя французского правительства.