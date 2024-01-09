«Жаль французов»: сенатор нашел нужным оценить назначение премьера-гея Сенатор Цеков: назначение гея премьером Франции ведет к деградации государства

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Назначение на пост премьер-министра Франции 34-летнего Габриэля Атталя, который открыто заявляет о нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит о «деградации» государства, считает член международного Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Как заявил сенатор в беседе с NEWS.ru, это ведет к уничтожению великой страны с богатой культурой и духовными ценностями. По его словам, ему жаль народ Франции за это назначение.

С учетом, что Франция является недружественным для России государством, на мой взгляд, страна катится в никуда. Франция с морально этической точки зрения деградирует. Эти назначения свидетельствуют о деградации государства. Это ведет к уничтожению великого и уважаемого государства с богатой культурой, духовными, семейными ценностями, — высказался Цеков.

Он также считает, что все это происходит с подачи французского лидера Эммануэля Макрона. Сенатор подчеркнул, что за подобную «деградацию» глава государства несет личную ответственность.

Атталь сменил на посту премьер-министра Франции Элизабет Борн и стал самым молодым главой правительства в истории Пятой республики. В последние пять месяцев он занимал должность министра образования Франции. До этого Атталь работал на должностях официального представителя французского правительства.