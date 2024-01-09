Во Франции назначили нового премьер-министра Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь

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Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь, он сменил на этом посту Элизабет Борн, передает канал BFMTV. Отмечается, что в свои 34 года он стал самым молодым главой правительства в истории Пятой республики.

Последние пять месяцев Атталь занимал пост министра образования Франции. До этого у него были должности официального представителя французского правительства (2020–2022 годы).

Назначение нового премьера во Франции затянулось. Кандидата должны были назвать еще 8 января, когда Элизабет Борн подала в отставку.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подписал документ об отставке Борн с поста премьер-министра Пятой республики. Он также поблагодарил ее за преданность и решимость. Как считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, уход Борн может быть связан со скандальными законопроектами о повышении пенсионного возраста с 62 лет до 64 лет и о миграции.

До этого читатели французской газеты Le Figaro, комментируя новогоднюю речь Макрона, негативно восприняли его обращение. Пользователи назвали Макрона худшим лидером за всю историю Франции и призвали меньше ориентироваться на мнение США. Кроме того, читатели потребовали от него выступать за мир на Украине и при этом не провоцировать Россию ни в дипломатической, ни в политической плоскости.