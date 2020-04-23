Глава СБУ высказался за продление санкций против интернет-сервисов РФ

https://static.news.ru/photo/ba41e856-856c-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Иван Баканов Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает необходимым продлить санкции в отношении российских интернет-сервисов на три года. С этим предложением он обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Речь идёт о «Яндексе», Mail.ru, Dr.Web, «1С», «Парусе», «Касперском», а также о соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению Баканова, любой российский почтовый сервис или антивирус может быть использован во вред Украине. В связи с этим необходимо минимизировать риски.

Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, — цитирует его пресс-служба СБУ.

Баканов также предложил создать единый реестр программного обеспечения, который будет использоваться в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По его словам, это позволит ограничить закупку и применение запрещённого ПО и создаст благоприятные условия для развития украинской ИТ-сферы.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина заблокировала резолюцию России в ООН об отмене санкций. В Киеве считают, что Москва пытается ослабить ограничения под прикрытием пандемии коронавируса.