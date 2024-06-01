Глава МО Франции назвал пример партнерства с Россией Глава МО Франции: контакт с РФ по «Крокусу» является примером партнерства

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Себастьен Лекорню

Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж контактировал с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, несмотря на разногласия, поведение российских властей является примером партнерства в борьбе с терроризмом.

Министр напомнил, что Францию критиковали за общение с Россией после теракта в подмосковном концертном зале. Однако у спецслужб Парижа были элементы информации, которые помогли бы узнать правду об атаках, объяснил Лекорню.

Это один очень практический пример партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью, — добавил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис объяснил, что Себастьян Лекорню созвонился с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы попытаться уговорить главу ведомства смягчить удары по Украине. Эксперт допустил, что французский министр хотел нащупать почву для заморозки конфликта, а также убедить Москву пересмотреть позицию относительно западного контингента в республике.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявлениями о причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле» боевиков террористической организации «Исламское государство» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) США не смогут пустить следствие по ложному пути.