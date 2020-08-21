Глава Минздрава Франции счёл рискованной ситуацию с пандемией в стране

https://static.news.ru/photo/7a6b2e4a-e516-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Haouzi/Xinhua/Global Look Press

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции во Франции нужно считать рискованной, заявил глава Минздрава страны Оливье Веран.

Мы находимся в ситуации риска, — сказал министр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

При этом он уточнил, что речи о возобновлении эпидемии не идёт, так как она даже не заканчивалась.

По его словам, риск связан с тем, что в последние пять недель во Франции наблюдается усиление инфицирования. В частности, Веран отметил, что вирус циркулирует в четыре раза активнее в возрастной группе лиц младше 40 лет, тогда как ранее в группе риска находились люди старше 65 лет.

Не следует забывать, что более молодые люди весьма часто не имеют симптомов заболевания <...>. Но то, что сейчас уже происходит в США, указывает нам на то, что усиление распространения вируса среди молодёжи несёт с собой риск заражения ими пожилых людей, которые обычно болеют в значительно более тяжёлой форме, — сказал глава министерства.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Франции принимает негативный оборот, заявил 11 августа 2020 года премьер-министр республики Жан Кастекс во время выступления по итогам совещания Совета нацбезопасности. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.