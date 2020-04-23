Глава Минздрава Британии заявил о хорошей форме Джонсона

Решение о том, когда переболевший коронавирусом Борис Джонсон вернётся к работе премьер-министром Великобритании, пока не принято. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
Член кабмина выразил уверенность, что к исполнению обязанностей политик приступит сразу же, как разрешат врачи.
Я разговаривал с премьер-министром вчера — он в хорошей форме, — заявил глава Минздрава Sky News.
Премьер-министр Великобритании 12 апреля выписался из госпиталя после заражения COVID-19. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Он до сих пор не приступил к работе, его временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб. По данным издания Daily Telegraph, друзьям Джонсон говорит, что вернуться к исполнению обязанностей может 27 апреля. Недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Сейчас премьер восстанавливает силы в загородной резиденции Чекерс, писал NEWS.ru.
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