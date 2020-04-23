Глава Минздрава Британии заявил о хорошей форме Джонсона

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что взнос стран в бюджет Европейского союза не должен составлять больше 1% ВВП. Копенгаген не меняет свою позицию в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса.

По её словам, COVID-19 повлиял на ситуацию как в Европе в целом, так и в отдельных странах. Это означает, что датский бюджет также изменился, передаёт ТАСС. Мы получили очень чёткое...