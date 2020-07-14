Глава МИД Украины пожаловался на Саакашвили

https://static.news.ru/photo/156a36ba-c5ce-11ea-9715-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого высказывания главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили относительно Грузии.

Ранее Саакашвили написал в Facebook, что не признаёт легитимность грузинского правительства. Он подчеркнул, что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. После этого Тбилиси потребовал от Киева разъяснений и вызвал украинского посла Игоря Долгова.

Как заявил Кулеба на брифинге, есть гражданин Украины, который не уполномочен правами представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов.

Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там своё недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, отгребает, — сказал он.

Кулеба также выразил надежду на стабилизацию отношений между странами и устранение «этого раздражителя».

Я глубоко убеждён, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами, — отметил министр.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В 2014 году Саакашвили поддержал Майдан. Позже пятый президент Украины Пётр Порошенко назначил бывшего грузинского лидера председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, своим советником, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о разговоре тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным, состоявшемся на полях саммита стран СНГ в Минске в 2006 году. По его словам, Путин вонзил тогда ему ногти в колено и пригрозил войной, писал NEWS.ru.