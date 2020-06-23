Саакашвили рассказал, как Путин вонзил в него ногти

https://static.news.ru/photo/b653519e-b546-11ea-b5ff-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о разговоре тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным, состоявшемся на полях саммита стран СНГ в Минске в 2006 году. По его словам, Путин вонзил тогда ему ногти в колено и пригрозил войной.

На саммите СНГ в Минске Путин вывел меня в какую-то отдельную тёмную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил, — цитирует издание «Гордон» Саакашвили.

Издание уточняет, что 23 июня в 18.00 на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона выйдет полное интервью с Саакашвили, в котором он отвечает на вопросы не только о Путине, но и о Дональде Трампе, Владимире Зеленском и Викторе Януковиче.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004 – 2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015 – 2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

Как писал NEWS.ru, Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик, который на данный момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием. Он отметил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.