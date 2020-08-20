Глава МИД Польши Чапутович подал в отставку

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Европейский союз требует проведения новых выборов в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что Евросоюз ни в коем случае не вмешивается в политические дела Белоруссии.

Мы требуем повторения президентских выборов в Белоруссии таким способом, чтобы белорусский народ сам мог решить вопрос своего будущего. И очень важно вот что: Европейский союз не вмешивается в политические дела...