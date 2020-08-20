Глава МИД Польши Чапутович подал в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович написал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел, — говорится в сообщении.
Министр посчитал, что после президентских выборов внешнеполитическое ведомство должен возглавлять другой человек.
В среду, 19 августа, со своего поста ушел министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. Днём ранее уволился его заместитель Януш Чешинский.
Как писал NEWS.ru, бывший министр здравоохранения намерен лечить людей, занявшись практической медициной. Шумовский опроверг свою отставку со скандалом из-за закупок медицинских средств и оборудования.
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