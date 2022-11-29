Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он в беседе с Bloomberg.
Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против украинской критической инфраструктуры), — подчеркнул министр.
Вашингтон до настоящего времени не предоставлял Киеву оружие большой дальности полета, опасаясь спровоцировать эскалацию конфликта.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Boeing направил Пентагону предложение о производстве бомб для Украины на собственных предприятиях. Компания готова производить дешевые малогабаритные высокоточные снаряды — «наземные бомбы малого диаметра (GLSDB)», которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Это могло бы позволить Украине наносить удары далеко за линией соприкосновения.