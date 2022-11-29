Глава МИД Латвии «предложил» Киеву бить по аэродромам России Глава МИД Латвии «предложил» Украине бить по аэродромам, с которых Россия наносит удары

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эдгарс Ринкевичс

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он в беседе с Bloomberg.

Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против украинской критической инфраструктуры), — подчеркнул министр.

Вашингтон до настоящего времени не предоставлял Киеву оружие большой дальности полета, опасаясь спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Boeing направил Пентагону предложение о производстве бомб для Украины на собственных предприятиях. Компания готова производить дешевые малогабаритные высокоточные снаряды — «наземные бомбы малого диаметра (GLSDB)», которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Это могло бы позволить Украине наносить удары далеко за линией соприкосновения.