Boeing предложил производить бомбы для Украины Reuters: Boeing предложил Пентагону производить высокоточные снаряды для Украины

Фото: boeing.com

Boeing направил Пентагону предложение о производстве бомб для Украины на собственных предприятиях, передает Reuters. Компания готова производить дешевые малогабаритные высокоточные снаряды — «наземные бомбы малого диаметра (GLSDB)», которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Это могло бы позволить Украине наносить удары далеко за линией соприкосновения, отмечает агентство.

Предлагаемая Boeing система является одним из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины, — сообщили источники Reuters.

Ранее стало известно, что Великобритания направила на Украину модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения.

Ракеты Brimstone оснащены лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon.

Также Великобритания направила на Украину порядка семи тысяч противотанковых комплексов NLAW, более сотни бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и другое вооружение.