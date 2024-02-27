Власти Италии выступили против отправки войск на Украину

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Антонио Таяни

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину. Он подчеркнул, что это позволило бы думать о состоянии войны с РФ, передает агентство Askanews.

Когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину, — сказал Таяни.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину, но прийти к консенсусу не удалось. При этом французский лидер не исключил такого развития событий в дальнейшем.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО и ЕС не станут отправлять войска на Украину. Он подчеркнул, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что западные союзники уже оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года.

Представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявил, что у Лондона нет планов по «широкомасштабному размещению» войск на территории Украины. Он отметил, что в этой стране присутствуют представители королевства, которые оказывают содействие ВСУ.