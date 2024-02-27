Генсек НАТО поставил точку в вопросе отправки войск на Украину Столтенберг заявил, что страны НАТО не планируют отправлять войска на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Страны НАТО не планируют отправлять войска на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Associated Press. При этом он уточнил, что западные союзники Киева оказывают ему беспрецедентную поддержку.

Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО, — сказал Столтенберг.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже поднимался вопрос возможной отправки сухопутных войск странами Запада на Украину. Но, по его словам, участники мероприятия не пришли к консенсусу по этой теме. Французский лидер добавил, что союзники Киева сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного оружия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Макрону «ударила в голову моча», а затем произошло «недержание речи». Он отметил, что Европе необходимо поражение России. Замглавы Совбеза также напомнил о желании Макрона поделиться ядерным арсеналом Франции «со всеми желающими европейцами».