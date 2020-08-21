Глава МИД ФРГ встретится 24 августа в Киеве с руководством Украины

https://static.news.ru/photo/ee21163a-e3c0-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Thomas Trutschel /www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретится 24 августа в Киеве с руководством Украины.

Немецкий политик планирует обсудить дальнейшие шаги «нормандского формата» с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалём, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Темами переговоров будут, помимо всего прочего, дальнейшие шаги в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины и программа реформ украинского правительства, — отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Визит состоится в День независимости Украины, который отмечают 24 августа, передаёт ТАСС.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.