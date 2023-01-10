Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии за «роль в конфликте на Украине». Политик также пригрозила ограничениями Ирану и «тем, кто в военном отношении поддерживает» действия России.

Такое заявление фон дер Ляйен сделала на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.

При этом высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Так он прокомментировал предстоящие совместные военные учения России и Белоруссии.

Совместные учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Москвы и Минска пройдут с 16 января по 1 февраля. Авиаподразделения российских и белорусских вооруженных сил проведут совместные летно-тактические учения, в которых будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. В ведомстве добавили, что авиационная составляющая из числа ВКС РФ уже прибыла в республику.