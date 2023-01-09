В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине Пентагон не видит в учениях в Белоруссии намерений Минска вступить в украинский конфликт

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Так он на брифинге прокомментировал предстоящие совместные военные учения России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт, — подчеркнул представитель Пентагона.

Совместные учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Москвы и Минска пройдут с 16 января по 1 февраля, рассказала ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что авиаподразделения российских и белорусских вооруженных сил проведут совместные летно-тактические учения, в которых будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. В ведомстве добавили, что авиационная составляющая из числа ВКС РФ уже прибыла в республику.