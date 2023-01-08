Россия и Белоруссия проведут летно-тактические учения

Фото: Министерство обороны Республик Беларусь

Авиаподразделения российских и белорусских вооруженных сил проведут во второй половине января совместные летно-тактические учения, сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что авиационная составляющая из числа ВКС РФ уже прибыла в республику.

С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ©, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии.

Ранее в МО России рассказали, что в 2023 году сухопутные войска РФ проведут девять международных учений. Они пройдут как на военных полигонах России, так и за ее пределами. Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.