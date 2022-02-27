Глава Еврокомиссии: ЕС запретит транзакции ЦБ РФ и заморозит его активы
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:11, 27 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала во время пресс-конференции в Брюсселе о том, что Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военных действий на Украине. Она также объявила о том, что крупнейшие банки России будут исключены из SWIFT.
Мы также запретим транзакции Центробанка России и заморозим все его активы,чтобы предотвратить финансирование войны Путина,— заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что в санкционный список также войдут российские олигархи, а также представители режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, который помогает вести военные действия.
В ходе той же встречи с журналистами глава ЕК объявила о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Запрет вводится для государственных и частных самолётов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией.
Помимо этого, Европа впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.