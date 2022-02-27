Глава Еврокомиссии: ЕС запретит транзакции ЦБ РФ и заморозит его активы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала во время пресс-конференции в Брюсселе о том, что Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военных действий на Украине. Она также объявила о том, что крупнейшие банки России будут исключены из SWIFT.

Мы также запретим транзакции Центробанка России и заморозим все его активы, чтобы предотвратить финансирование войны Путина, — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в санкционный список также войдут российские олигархи, а также представители режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, который помогает вести военные действия.

В ходе той же встречи с журналистами глава ЕК объявила о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Запрет вводится для государственных и частных самолётов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией.

Помимо этого, Европа впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.