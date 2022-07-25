Глава ЕК призвала Европу готовиться к остановке поставок российского газа Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России

Фото: ELYXANDRO CEGARRA/Global Look Press

Урсула Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. В интервью агентству DPA она заявила, что это «рано или поздно» произойдет. По ее словам, сейчас Россия лишь частично поставляет или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов ЕС.

Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа [из России] рано или поздно, — считает она.

В мае еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся. Она добавила, что Еврокомиссия начала готовиться к худшему сценарию ещё в январе текущего года, но признала, что полностью заменить поставки газа из России не получится.

О ненадежности России как поставщика газа заявлял и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Россия не выполняет свои обязательства, несмотря на наличие технических возможностей для этого.