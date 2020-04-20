Глава ЕК объявила о запуске европейской платформы данных о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/e294b924-8327-11ea-9de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске европейской платформы, с помощью которой учёные смогут обмениваться данными о коронавирусной инфекции.

Как передаёт «Интерфакс», глава ЕК подчеркнула важность совместных научных исследований в условиях пандемии COVID-19. Для того, чтобы учёные смогли обмениваться данными о коронавирусе, невзирая на государственные границы и разницу в системах здравоохранения и научных дисциплинах, ЕК запустит специальную онлайн-платформу, на которой в ближайшие несколько дней разместят обширные научные данные о коронавирусе, в том числе десятки тысяч научных статей.

Я призываю всех учёных... присоединиться к платформе данных Европейского союза. Вместе мы найдём средство победить вирус, — заявила фон дер Ляйен.

Ранее президент Чехии Милош Земан предложил не открывать границы Евросоюза ещё как минимум год, писал NEWS.ru. Земан подчеркнул, что только так Европа сможет избежать второй волны распространения коронавируса.