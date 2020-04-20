Глава ЕК объявила о запуске европейской платформы данных о коронавирусе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске европейской платформы, с помощью которой учёные смогут обмениваться данными о коронавирусной инфекции.
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Я призываю всех учёных... присоединиться к платформе данных Европейского союза. Вместе мы найдём средство победить вирус, — заявила фон дер Ляйен.
Ранее президент Чехии Милош Земан предложил не открывать границы Евросоюза ещё как минимум год, писал NEWS.ru. Земан подчеркнул, что только так Европа сможет избежать второй волны распространения коронавируса.
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