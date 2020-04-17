В Евросоюзе призвали оставить границы закрытыми на год

https://static.news.ru/photo/e994fe14-8273-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Государственные границы необходимо оставить закрытыми ещё год. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере ещё один год, — цитирует его РЕН ТВ.

Земан добавил, что это необходимо для предотвращения новой волны эпидемии. Кроме того, ситуацию можно использовать для того, чтобы насладиться красотами собственной страны.

Земан также обратился к согражданам с просьбой выдержать месяц карантина и напомнил о необходимости ношения масок и штрафе в 10 тысяч крон (около $400) за несоблюдение этого требования.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Иностранным гражданам ограничили въезд на территорию страны до последующих распоряжений.