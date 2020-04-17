В Евросоюзе призвали оставить границы закрытыми на год

Государственные границы необходимо оставить закрытыми ещё год. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.
Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере ещё один год, —
цитируетего РЕН ТВ.
Земан добавил, что это необходимо для предотвращения новой волны эпидемии. Кроме того, ситуацию можно использовать для того, чтобы насладиться красотами собственной страны.
Земан также обратился к согражданам с просьбой выдержать месяц карантина и напомнил о необходимости ношения масок и штрафе в 10 тысяч крон (около $400) за несоблюдение этого требования.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Иностранным гражданам ограничили въезд на территорию страны до последующих распоряжений.
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