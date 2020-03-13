https://static.news.ru/photo/ce23c91a-652e-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал об ужесточении мер борьбы с коронавирусом. Иностранным гражданам запретили въезжать в страну.

Исключение сделано для людей, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в стране, передаёт РИА Новости. Также гражданам государства запрещено покидать его пределы.

Правительство сегодня решило ужесточить меры в борьбе с расширением коронавируса. С 00.00. (02.00 по Москве, — NEWS.ru) понедельника в республику запрещен въезд всем иностранным гражданам <...>. Кроме того, правительство запретило всем нашим гражданам выезд за пределы республики, — подчеркнул он.

12 марта посольство страны в Москве разъяснило меры, предпринятые после объявления чрезвычайной ситуации на территории республики. С 14 марта все диппредставительства страны и визовые центры прекратят принимать заявления на шенгенскую визу.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 38 заболевших.