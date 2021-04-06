Глава ДНР: Украина превратила Минские соглашения в вакханалию

https://static.news.ru/photo/503ab836-979d-11eb-929d-96000091f725_660.jpg Денис Пушилин Фото: Денис Пушилин/vk.com

Киев заблокировал всю работу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Сейчас это (Минские соглашения. — NEWS.ru) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала всё, — цитирует Пушилина РИА Новости.

Как рассказал ранее глава ДНР, украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ.

Накануне вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не поедет в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, для встреч придётся поискать другую страну и другой город. Он отметил, что Минск не устраивает в качестве площадки для диалога, поскольку Белоруссия находится под влиянием России и позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Киева, писал NEWS.ru.

Минские соглашения — это пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В частности, он предусматривает прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, обмен пленными, принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе, вывод всех иностранных вооружённых формирований с территории Украины.