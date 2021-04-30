Глава ДНР обвинил Украину в разжигании конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/11fd3fb2-aa7b-11eb-b082-96000091f725_660.jpg Денис Пушилин Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские военные регулярно используют артиллерию и миномёты, а также нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

К сожалению, спокойнее не становится. <...> И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится, — сообщил глава самопровозглашённой республики.

По его словам, обострение ситуации началось в январе прошлого года, а пиковая точка была зафиксирована с декабря. Пушилин подчеркнул, что дальше ситуация стала развиваться по нарастающей.

Он подчеркнул, что Украина регулярно нарушает режим прекращения огня. Так, в пятницу, 30 апреля, фиксировались обстрелы на Горловском и Донецком направлении. Пушилин добавил, что после вступления в силу дополнительных мер к режиму прекращения огня 27 июня 2020 года спокойно более-менее было месяц-другой.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что новое руководство Украины продолжает использовать радикалов для устрашения населения самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. По его словам, Киев держит этих радикалов как страшилку для Новороссии. Они оскверняют дипломатические здания, грозят России, а их ячейки регулярно обезвреживают в разных регионах России, отметил Брод.