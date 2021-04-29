В СПЧ рассказали, зачем на Украине власть использует радикалов

https://static.news.ru/photo/58dd9b80-a930-11eb-a48f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Стрингер/РИА Новости

Новая украинская власть на волне русофобии продолжает использовать радикалов для взбадривания населения и устрашения самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в интервью РИА Новости.

На волне оголтелой русофобии новая власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения, держит как страшилку для Новороссии. Не случайно украинские боевики то и дело грозят России, оскверняют дипломатические здания, регулярно их ячейки обезвреживают в разных регионах России, — сказал Брод.

В минувшую среду, 28 апреля, украинские националисты провели марш в центре Киева. Он был посвящён годовщине создания дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны. Ранее такие шествия проводились во Львове. Александр Брод считает, что неонацистские радикалы чувствуют себя в стране «абсолютно вольготно».

Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом, — сообщил член СПЧ.

Дивизия СС «Галичина» действовала в течение 1943–1944 годов и была разгромлена Красной армией близ Львова. Солдаты этой дивизии обвиняются в военных преступлениях против мирного населения. В частности, они участвовали в уничтожении польского села Гута Пянецкая, где были убиты более 500 человек.

Войска СС по решению Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков осудил участников марша в центре Киева, который прославлял нацистскую дивизию СС «Галичина».