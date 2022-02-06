Глава дипломатии ЕС Боррель: цены на газ в Европе взлетели в 10 раз

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что цены на газ в Европе в шесть — десять раз выше, чем год назад. По словам представителя ЕС, цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. При этом еврочиновник обвинил российский «Газпром» в отказе осуществлять дополнительные поставки газа в Европу. Об этом он написал в своём блоге на сайте ЕСВС.

Цены на газ в ЕС в шесть — десять раз выше, чем год назад, что создаёт большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе, — пояснил Боррель.

Он добавил, что Европе нужно работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Он также отметил, что энергетический совет ЕС — США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» не будет запущен ещё несколько месяцев. По его словам, Белый дом намерен использовать трубопровод в качестве инструмента давления на Россию в ситуации с Украиной.

По его словам, если Россия вторгнется на территорию Украины, то «Северный поток — 2» никогда не будет введён в эксплуатацию. Помощник Байдена отметил, что руководство США занято поиском альтернативных поставщиков энергоносителей для европейских партнёров.