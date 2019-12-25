Шеф федеральной полиции Германии Дитер Романн признал, что страна не справляется с депортацией нелегальных мигрантов. В то время как в ФРГ на начало года находились 248 000 человек, подлежащих депортации, в прошлом году удалось выслать из страны всего 23 617 из них. При этом, по словам Романна, в Германии отчаянно не хватает центров временного содержания нелегалов.

В интервью издательской группе Funke шеф полиции подчеркнул: во многих случаях депортация проваливается из-за того, что существующие центры временного содержания переполнены.

По сравнению с примерно 248 000 гражданами третьих стран, которым необходимо покинуть Германию, 577 депортационных центров, доступных в нашей стране, слишком мало, — подчеркнул Романн.

В эти центры нелегальных мигрантов отправляют, если после получения повестки из суда они не покидают страну добровольно. Обычно им даётся на это от недели до 30 дней, после чего они могут быть арестованы и высланы насильно. Однако полицейские встречают на этом пути много препятствий. Прежде всего, нелегал может просто скрыться, и офицеры не смогут найти его по адресу прописки.

Осознав масштаб этой проблемы, министерство внутренних дел ФРГ в этом году приняло новые правила депортации, одновременно упростившие и ужесточившие эту процедуру. В частности, тех, кто не уехал из Германии добровольно, стало проще отправлять в охраняемые центры для последующей высылки. Правительство также разрешило содержать их в обычных тюрьмах при условии, что они будут отделены от других заключённых.

Так как путь между повесткой о депортации и центром задержания стал короче и проще, доступные центры задержания очень быстро переполнились. Это заставило правительство заговорить о том, что их число нужно увеличить до 1000. Тем не менее это не единственная проблема. В подавляющем большинстве случаев нелегальным мигрантам удаётся получить статус защиты от депортации. Это означает, что их не могут выслать, так как на родине им грозит опасность, они физически или душевно больны или невозможно установить их гражданство, потому что они потеряли паспорт. «Лайфхак» с утерей документов чаще всего и используют нелегалы, ведь свой паспорт очень легко уничтожить.

Ralf Hirschberger/DPA/TASS

Получившие отказ в убежище также могут временно остаться в Германии, если они поступили на учёбу или нашли работу. Защита от высылки даётся и гражданам стран, признанных опасными. Этот статус регулярно пересматривается. Так, федеральное правительство больше не считает опасными Марокко, Алжир и Грузию, но недавно продлило «опасный» статус Сирии.

Даже когда нелегалы уже получили обратный билет в один конец, им иногда удаётся увернуться от депортации. Ведь их отправляют на родину на регулярных авиарейсах. Всё время полёта их охраняет полиция, но в салоне могут сидеть и обычные пассажиры. Когда мигранты начинают вести себя агрессивно, экипаж самолёта может отказаться их вести ради безопасности других пассажиров. В прошлом году в общей сложности 1637 депортаций были отложены из-за «актов сопротивления» в аэропортах.

В 2018 году Германии понадобилось задействовать 11 000 офицеров полиции на «депортационных» авиарейсах, примерно в два раза больше, чем в 2014-м. Из них 71 полицейский пострадал в результате стычки с не желающими покидать Германию. Обычно дело ограничивается синяками и царапинами.

Они сопротивляются всеми способами: царапаются, кусаются, плюются и пинаются, — приводит Neue Osnabrücker Zeitung слова вице-президента профсоюза полицейских Йорга Радека. — Некоторые офицеры полиции были серьёзно ранены.

В прошлом году МВД Германии подсчитало, что им удалось выслать 23 617 человек, а в примерно 31 000 случаев депортация сорвалась по разным причинам, в основном из-за утери документов. На протяжении последних лет количество депортаций практически не меняется. При этом нередко высланные из Германии возвращаются назад. С 2012 года, по данным Die Welt am Sonntag, повторно обратились за статусом беженца около 5000 человек. Из них более 1000 испытывали удачу (и терпение немецких миграционных органов) по четыре раза, и почти 300 — в шестой и седьмой раз. За въезд в Германию после депортации предусмотрен арест на несколько месяцев, однако, как подчёркивает издание, очень многим удаётся избежать задержания.

Глава МВД Хорст Зеерхофер считается сторонником ужесточения миграционного законодательства и даже вступал по этому поводу в конфликт с канцлером Ангелой Меркель. Однако тот факт, что Зеерхофер возглавляет союзную партии Меркель ХДС баварскую партию ХСС, держит двух политиков в одной упряжке.