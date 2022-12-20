Германия откажется от российской нефти в следующем году

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Германия не станет покупать российскую нефть в начале следующего года, заявили представители Министерства экономики государства. Вместо этого страна намерена импортировать черное золото в сыром виде из Казахстана, передает агентство Bloomberg. Так в ФРГ опровергли сведения о том, что Германия собирается покупать нефть у РФ, которые до этого были обнародованы в СМИ.

Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в городах Лойн и Шведт больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году, — рассказали в Минэкономики ФРГ.

Представители ведомства уточнили, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже зарезервировал в системе мощности для топлива из Казахстана.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. Об этом говорил глава российской компании Николай Токарев. По его словам, заявка со стороны Польши составляет три миллиона тонн.

До этого авторы издания Foreign Policy предположили, что установленная предельная цена на российскую нефть не сократит расходов Москвы, но серьезно ударит по европейцам.