Германия может выгнать российского посла с мероприятий к 80-летию Победы Bild: власти Бранденбурга не хотят видеть посла РФ на церемонии ко Дню Победы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург намерены выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии в честь разгрома нацистской Германии, пишет издание Bild. Это, по данным СМИ, произойдет, если дипломат явится на мероприятие.

Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности, — заявил директор Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.

По его словам, российское посольство не имеет права участвовать в любых годовщинах. Это решение было принято с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что французская сторона снова не пригласила дипломатов российской дипмиссии на празднование Дня Победы в Париже. Посол России во Франции Алексей Мешков напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар приняла на себя СССР, потеряв 27 млн человек.

До этого стало известно о постановлении администрации Кишинева. Власти распорядились, что 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Что же касается людей, намеренных праздновать именно День Победы, то на данный момент им ничего не предложили. Активисты предполагают, что их будут пытаться выдавить на соседние улицы, создавая угрозу здоровью и жизни.