Генпрокуратура Украины назвала число погибших за время СВО детей Генпрокуратура Украины: 494 ребенка погибли за время боевых действий

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Генпрокуратура Украины сообщила в Telegram-канале, что 494 ребенка погибли и как минимум 1051 несовершеннолетний получил ранения за 500 дней боевых действий в стране. Ведомство подчеркивает, что эти цифры не окончательны.

По его информации, больше всего пострадавших детей в Донецкой области — 472; в Харьковской пострадали 297 детей, в Киевской — 129, в Херсонской — 115, в Запорожской — 91, в Николаевской — 89, в Днепропетровской — 83, в Черниговской — 71, в Луганской — 67.

ООН в последнем отчете приводит другие данные: с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023-го погибли 535 несовершеннолетних. Всего среди гражданского населения организация зафиксировала смерти 9177 человек — чаще мужчин.

23 июня замгенсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности организации подчеркнула, что с последнего брифинга конфликт стал более «флюидным и непредсказуемым», ракетные обстрелы в мае усилились втрое, а перспективы мира «предельно туманны». «Разрушения и страдания не утихают», заявила она.

По данным на 7 июля экстренные службы сообщали, что число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС возросло до 55.