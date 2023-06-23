«Cтрадания не утихают»: ООН назвала число жертв конфликта на Украине Замгенсека ООН ДиКарло: на Украине убиты 9083 человека, 15 779 — ранены

Фото: МО Украины

С начала боевых действий на Украине убиты 9083 человека, 15 779 — ранены, сообщила замгенсека ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности организации. Она подчеркнула, что с последнего брифинга конфликт стал более «флюидным и непредсказуемым», ракетные обстрелы в мае усилились втрое, а перспективы мира «предельно туманны». Трансляцию заседания ведет сайт ООН.

Убийства, разрушения и страдания не утихают на Украине. <...> Последствия ужесточения насилия для гражданского населения — самая серьезная наша обеспокоенность. <...> Итог следующий: 9083 человека убиты, включая 530 детей. 15 779 — ранены, включая 1086 детей, — сказала чиновница.

Она подчеркнула, что реальное число жертв, скорее всего, гораздо выше, и отметила нападения на образовательные и медицинские учреждения по обе стороны от линии фронта.

Ранее мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что шесть человек погибли в городе из-за ракетного удара. Минобороны РФ информацию не подтверждало.