Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:37

Генерал раскрыл, чем опасен для России украинский «Гитлерюгенд»

Генерал Липовой: украинские дети станут самыми жестокими бойцами на фронте

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские дети станут самыми жестокими бойцами на фронте, которые не будут жалеть ни стариков, ни женщин, ни сверстников, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев делает ставку на отсутствие границ и непонимание последствий.

Дети всегда отличались особой немотивированной жестокостью. У них еще не сформирован характер, они не знают грани, за которой нет возврата. И детская жестокость в уличных потасовках еще раз это подтверждает. Украина делает ставку на молодежь, ставшую пушечным мясом. Одурманенные подростки могут стать самыми жестокими на фронте, от них этого и ждут — отсутствия жалости, что они не будут стесняться и не будут никого жалеть: ни стариков, ни женщин, ни сверстников, — сказал Липовой.

Ранее сообщалось, что во время летних каникул украинские подростки проходят военную и идеологическую подготовку под руководством иностранных инструкторов, организованную по типу «Гитлерюгенда» — молодежной организации военизированного типа в нацистской Германии. По словам представителя пророссийского подполья, самых способных отбирают для диверсионной деятельности на территории РФ.

Украина
дети
СВО
подростки
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО
Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.