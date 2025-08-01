Украинские дети станут самыми жестокими бойцами на фронте, которые не будут жалеть ни стариков, ни женщин, ни сверстников, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев делает ставку на отсутствие границ и непонимание последствий.

Дети всегда отличались особой немотивированной жестокостью. У них еще не сформирован характер, они не знают грани, за которой нет возврата. И детская жестокость в уличных потасовках еще раз это подтверждает. Украина делает ставку на молодежь, ставшую пушечным мясом. Одурманенные подростки могут стать самыми жестокими на фронте, от них этого и ждут — отсутствия жалости, что они не будут стесняться и не будут никого жалеть: ни стариков, ни женщин, ни сверстников, — сказал Липовой.

Ранее сообщалось, что во время летних каникул украинские подростки проходят военную и идеологическую подготовку под руководством иностранных инструкторов, организованную по типу «Гитлерюгенда» — молодежной организации военизированного типа в нацистской Германии. По словам представителя пророссийского подполья, самых способных отбирают для диверсионной деятельности на территории РФ.