Гаага ограничила круг вопросов в рамках иска Украины к России Суд ООН частично рассмотрит иск Украины к России

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Международный суд ООН в Гааге

Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины к России, постановление зачитала председатель суда Джоан Донохью. Так, суд пришел к выводу, что обладает юрисдикцией в разбирательстве между государствами, но существенно ограничил круг рассматриваемых вопросов. Трансляция заседания велась на сайте инстанции.

В частности, суд отказался рассматривать вопрос о том, нарушают ли действия России по отношению к Украине конвенцию о геноциде. В Гааге пришли к выводу, что этот пункт не попадает под их юрисдикцию. При этом суд согласился рассмотреть вопрос геноцида относительно взаимоотношений Украины и Донбасса.

Ранее сообщалось, что суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины к РФ по поводу финансирования терроризма и расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Украина обвиняла российские власти в поддержке вооруженных групп в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение Международного суда ООН по иску Украины к России в большинстве положений сбалансированным и выверенным. При этом он заявил, что Запад вряд ли откажется от поддержки Киева.