Слуцкий: решение суда ООН по РФ в целом сбалансировано Депутат Слуцкий: Запад не откажется от поддержки Киева после решения суда ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Международного суда ООН по иску Украины к России в большинстве положений сбалансировано и выверено, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. При этом он заявил, что Запад вряд ли откажется от поддержки Киева.

Международный уголовный суд ООН принял сбалансированное и выверенное в большинстве положений решение с точки зрения международного права. Инициатива украинского режима использовать его площадку для политизации и продвижения ложных нарративов провалилась, — сказал Слуцкий.

По его словам, «имеются некоторые признаки „оздоровления и отрезвления“, но говорить о том, что Запад откажется от поддержки режима Зеленского, пока не приходится». Как пояснил парламентарий, это связано с тем, что «поражение хунты для них будет означать поражение собственной антироссийской политики и окончательное завершение эпохи западного доминирования».

А этого всеми силами пытаются не допустить в Вашингтоне, поэтому продвигают «страшилки» о угрозе нападения на европейские страны и возможности вооруженного конфликта. Но победа в СВО России в любом случае неизбежна, все цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты, — заключил Слуцкий.

Суд ООН в Гааге 31 января отклонил большинство претензий Киева к Москве по поводу финансирования терроризма и расовой дискриминации. Также он отказался принять решение о выплате Украине компенсации. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Киев неправильно интерпретирует понятие «терроризм».

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал это решение небольшим, но торжеством здравого смысла. Депутат считает, что позиция суда не сможет повлиять на Украину, но будет иметь значение для так называемых нейтральных стран.