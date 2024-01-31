Суд в Гааге вынес вердикт по делу против России о финансировании терроризма Суд ООН отклонил большинство претензий к РФ по финансированию терроризма

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Суд ООН в Гааге

Суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины к РФ по поводу финансирования терроризма и расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Украина обвиняла российские власти в поддержке вооруженных групп в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму. Трансляция заседания велась на сайте инстанции.

Суд ООН постановил, что Москва не смогла должным образом расследовать обвинения против представителей ДНР и ЛНР. Также в Гааге заявили, что Украина не доказала большинство фактов расовой дискриминации крымских татар. В то же время суд считает, что РФ не защитила права этнических украинцев в Крыму, где резко стали меньше учить украинский язык.

В ООН отказались принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев. Российские власти последовательно заявляют, что украинская сторона неверно интерпретирует понятие «терроризм».

До этого Окружной суд Гааги приговорил экс-сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета Boeing 777. 25 января уже российский суд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему дали четыре года колонии.