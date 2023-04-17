Французы перевозбудились из-за чиновницы на обложке Playboy Продажи Playboy во Франции взлетели из-за номера с госсекретарем Шьяппа на обложке

Фото: Michael Indra via www.imago-imag/Global Look Press

Марлен Шьяппа

Продажи апрельского номера журнала Playboy во Франции взлетели из-за госсекретаря по социальной экономике и общественной жизни Марлен Шьяппа на обложке, пишет France Info. Директор издания Жан-Кристоф Флорентин рассказал, что только за три часа в первый день продаж в киосках раскупили около 100 тысяч экземпляров. Номер с чиновницей на первой полосе появился в ларьках 6 апреля, в интервью Playboy Шьяппа рассуждала о феминизме.

Вследствие успеха 60 тысяч дополнительных экземпляров поступят в газетные киоски с 20 апреля. Для журнала это настоящий хит: обычно Playboy ежемесячно продает порядка 30 тысяч экземпляров, — сообщило агентство.

Бывший госсекретарь по вопросам гендерного равенства в фотосессии для Playboy предстала в разных нарядах от модельеров, сфотографировавшись для обложки в белом платье с глубоким декольте и оголенными плечами, придерживая рукой левую грудь. Сообщалось, что на груди Шьяппа было изображено число 49,3, отсылающее к статье конституции, которой премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась для обхода процедуры голосования в парламенте в целях продвижения законопроекта о повышении пенсионного возраста, вызвавшего протесты.

После фотосессии Шьяппа подверглась критике во Франции в том числе со стороны коллег. Министр Франции по вопросам равноправия мужчин и женщин Изабель Ром возмущалась тому, что Шьяппа решила выбрать в качестве площадки для высказываний о феминизме именно Playboy, который назвала воплощением всех самых расхожих сексистских стереотипов.