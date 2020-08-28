Французского военного обвинили в госизмене в пользу России

https://static.news.ru/photo/8745153c-eaa1-11ea-b3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подполковнику французской армии предъявлены обвинения в государственной измене в пользу РФ. В отношении него начато расследование в связи с подозрением в передаче российским спецслужбам секретных документов.

Офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец отпуска собирался вернуться к месту службы.

Глава Министерства вооружённых сил Франции Флоранс Парли подтвердила задержание военного и начало юридической процедуры в связи с «подозрением о нанесении ущерба безопасности».

Мы приняли все необходимые меры безопасности. Сейчас необходимо, чтобы судебная система сделала свою работу в соответствии с принципом секретности расследования, — цитирует министра Europe 1.

Ранее NEWS.ru писал об аресте гражданина Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу России. Он работал в компании DNV GL, занимающейся сертификацией в области нефти и газа. Ранее эта фирма выдавала сертификаты в том числе по проекту газопровода «Северный поток». Предполагается, что мужчина был завербован российскими спецслужбами ещё в 2018 году.