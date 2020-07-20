Французов будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

Власти Франции с 20 июля введут штраф в размере €135 за отсутствие маски в закрытых общественных пространствах.
Министр здравоохранения страны Оливье Веран 21 июля представит точный список мест, где вводится обязательный масочный режим. В ведомстве предложили распространить это правило на торговые центры, закрытые рынки, музеи, банки, парковки закрытого типа,
Издание уточняет, что аналогичный штраф уже действует для пассажиров общественного транспорта, не имеющих маски. В других случаях ношение маски носит рекомендательный характер.
Как писал NEWS.ru, ранее глава правительства Франции Жан Кастекс в ходе выступления в сенате заявил, что ношение масок в общественных местах станет обязательным. Принятие такой меры продиктовано критикой в адрес правительства: если маски могут сдержать распространение коронавирусной инфекции, то не стоит ждать.
В свою очередь официальный представитель правительства Франции пояснил, что властям нужно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.
В рамках телеинтервью, проведённого 14 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы ввести масочный режим в общественных местах уже в ближайшие недели.
В последние дни на западе Франции наблюдается резкое увеличение числа заразившихся COVID-19. Существует большое число очагов заболевания. Одновременно статистика начинает ухудшаться и в столичном регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и окружающие его департаменты. Растёт число обращений с симптомами коронавируса в скорую помощь, а также увеличивается число госпитализированных.
Согласно последним данным Минздрава страны, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано около 174 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 105 тысяч инфицированных были госпитализированы, свыше 30 тысяч пациентов умерли.
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