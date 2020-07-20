Французов будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

https://static.news.ru/photo/d70c8986-c9ce-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Власти Франции с 20 июля введут штраф в размере €135 за отсутствие маски в закрытых общественных пространствах.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран 21 июля представит точный список мест, где вводится обязательный масочный режим. В ведомстве предложили распространить это правило на торговые центры, закрытые рынки, музеи, банки, парковки закрытого типа, передаёт газета Le Parisien.

Издание уточняет, что аналогичный штраф уже действует для пассажиров общественного транспорта, не имеющих маски. В других случаях ношение маски носит рекомендательный характер.

Как писал NEWS.ru, ранее глава правительства Франции Жан Кастекс в ходе выступления в сенате заявил, что ношение масок в общественных местах станет обязательным. Принятие такой меры продиктовано критикой в адрес правительства: если маски могут сдержать распространение коронавирусной инфекции, то не стоит ждать.

В свою очередь официальный представитель правительства Франции пояснил, что властям нужно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.

В рамках телеинтервью, проведённого 14 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы ввести масочный режим в общественных местах уже в ближайшие недели.

В последние дни на западе Франции наблюдается резкое увеличение числа заразившихся COVID-19. Существует большое число очагов заболевания. Одновременно статистика начинает ухудшаться и в столичном регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и окружающие его департаменты. Растёт число обращений с симптомами коронавируса в скорую помощь, а также увеличивается число госпитализированных.

Согласно последним данным Минздрава страны, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано около 174 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 105 тысяч инфицированных были госпитализированы, свыше 30 тысяч пациентов умерли.