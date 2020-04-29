Европа

Францию поделят на зелёную и красную зоны

13:28, 29 апреля 2020

Франция по мере ослабления введённых из-за пандемии коронавируса ограничений должна быть поделена на зелёную и красную зоны, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Подобные обозначения департаменты республики получат в зависимости от трёх критериев: числа новых случаев заражения инфекцией за семь дней, вместимости региональных отделений интенсивной терапии и продуктивности локального тестирования и отслеживания на предмет инфицирования COVID-19. 

Выступая перед Национальным собранием Филипп уточнил, что в департаментах, отмеченных красным, ослабление карантинных ограничений будет проходить в более строгой форме, передаёт CNN.

Ранее премьер Франции заявил, что республика рискует столкнуться со второй волной коронавируса. Он подчеркнул, что выводить страну из режима самоизоляции следует осторожно, писал NEWS.ru.

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