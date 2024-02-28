Во Франции предложили план, чтобы не воевать с Россией Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен о войне с РФ

Фото: Jonathan Rebboah/Global Look Press

Флориан Филиппо

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО и Европейского союза. Это заявление он сделал на своей станице в Twitter (Х) после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке к конфликту с Россией.

Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»! <...> Давайте выйдем из ЕС и НАТО <...> и защитим мир, — написал Филиппо.

Ранее он заявлял, что заявление фон дер Ляйен в отношении России призвано оправдать втягивание Европы в глобальную войну против РФ. Он назвал слова европолитика «выходкой» и предположил, что та считает себя «главнокомандующим Евросоюза». Лидер «Патриотов» предложил отстранить ее от власти и развалить ЕС.

На Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен сказала, что в Европейском союзе больше не осталось «серых зон» в украинском кризисе. Она назвала данный конфликт частью «глобальной войны между демократиями и автократиями» и призвала коллег решить, «либо вы с Путиным, либо с демократическими государствами».

Кроме того, Филиппо назвал безумными слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.